Κίνα: Προσγείωσε στην μακρινή πλευρά της Σελήνης διαστημόπλοιο χωρίς πλήρωμα

Η Κίνα προσγείωσε ένα διαστημικό σκάφος χωρίς πλήρωμα στην μακρινή πλευρά του φεγγαριού, μια αποστολή ορόσημο που στοχεύει στην ανάκτηση βράχων και χώματος από την επιφάνεια της Σελήνης, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος της Κίνας (CNSA).

«Στις 6:23 π.μ. της 2ας Ιουνίου, ο Chang’e-6, με την υποστήριξη του δορυφόρου αναμετάδοσης Queqiao-2, προσγειώθηκε επιτυχώς στην προεπιλεγμένη περιοχή προσγείωσης στο Νότιο Πόλο-Λεκάνη Aitken στο πίσω μέρος του φεγγαριού», ανέφερε η CNSA σε δήλωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της.

