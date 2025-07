«Eyes of Wakanda»: Έρχεται τον Αύγουστο η νέα σειρά από τον κόσμο του Black Panther

Η Marvel Entertainment ανακοίνωσε επίσημα την επερχόμενη σειρά κινουμένων σχεδίων Eyes of Wakanda με χαρακτήρες από τις ταινίες Black Panther. Θα κάνει πρεμιέρα με την πρώτη σεζόν τεσσάρων επεισοδίων. Η σειρά θα εξελιχθεί ως μια ημι-ανθολογική, βασισμένη στην πλούσια και περίπλοκη ιστορία της Wakanda του εικονικού βασιλείου. Πλούσιο σε πρώτες ύλες, μέσα από τα μάτια των επίλεκτων πολεμιστών της, των Hatut Zeraze.

Ως συνεχής αφήγηση, η σειρά θα εξερευνήσει την κληρονομιά του μανδύα του υπερήρωα, βασιλιά και προστάτη του βασιλείου, Black Panther (Μαύρου Πάνθηρα). Θα αναδείξει παράλληλα τις διαχρονικές αξίες της Wakanda για αυτάρκεια και τη δέσμευσή της στην προστασία του μέλλοντος. Σε αντίθεση με ορισμένα άλλα έργα κινουμένων σχεδίων της Marvel, το Eyes of Wakanda έχει επιβεβαιωθεί ότι αποτελεί μέρος του επίσημου κανόνα του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel (MCU) και θα είναι συνέχεια των ταινιών.

