Κίνα: Οργισμένη αντίδραση του Πεκίνου στις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας για «απειλή»

Η Κίνα καταδίκασε σήμερα Κυριακή τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος χαρακτήρισε τη χώρα ως «απειλή», κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για υιοθέτηση ψυχροπολεμικής νοοτροπίας και επιδείνωση των ήδη τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ εξαπέλυσε «συκοφαντικές κατηγορίες» κατά του Πεκίνου κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσκεψης ασφάλειας Shangri-La Dialogue, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ υποκινούν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις στην ευρύτερη περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

FM Spokesperson: 🔴Hegseth deliberately ignored the call for peace and development by countries in the region, and instead touted the Cold War mentality for bloc confrontation, vilified China with defamatory allegations, and falsely called China a “threat.” 🔴The remarks were… https://t.co/NnE2KOJ0CO

«Ο Χέγκσεθ αγνόησε σκόπιμα το κάλεσμα των χωρών της περιοχής για ειρήνη και ανάπτυξη και αντ’ αυτού προώθησε τη λογική της αντιπαράθεσης που θυμίζει Ψυχρό Πόλεμο», ανέφερε σε δήλωσή το ΥΠΕΞ της Κίνας.

Το Πεκίνο υποστήριξε, επίσης, πως καμία χώρα δεν αξίζει τον τίτλο της «ηγεμονικής δύναμης» περισσότερο από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι υπονομεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Οξύς τόνος από τις ΗΠΑ για την Τάιβαν



Μιλώντας στη Σιγκαπούρη, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν την άμυνά τους στο εξωτερικό για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες απειλές από το Πεκίνο, ιδίως σε ό,τι αφορά την επιθετική στάση της Κίνας προς την Τάιβαν.

'There's no reason to sugar coat it. The threat China poses is real, and it could be imminent,' Pete Hegseth said at the Shangri-La Dialogue in Singapore https://t.co/BK8v5HBpom pic.twitter.com/2DSAsMLek9