Κένυα: Συνελήφθη ο ακτιβιστής, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μπόνιφεϊς Μουάνγκι

Ο κενυάτης ακτιβιστής Μπόνιφεϊς Μουάνγκι, διάσημος στη χώρα του για τους αγώνες του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη στο σπίτι του στο Ναϊρόμπι, όπως ανακοίνωσαν χθες Σάββατο η σύζυγός του και η μη κυβερνητική οργάνωση VOCAL Africa.

«Η αστυνομία ήρθε στο σπίτι μας (…) και πήρε τον άνδρα μου, μιλώντας για τρομοκρατία και εμπρησμό. Κατέσχεσαν τον εξοπλισμό του και ανακοίνωσαν πως θα τον οδηγήσουν στα κεντρικά της DCI (της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών)», ανέφερε η Ντζέρι Μουάνγκι σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

The police have come to our home in Courage Base and are taking my husband, talking of terrorism and arson! They’ve taken his gadgets and said they are taking him to DCI Hq. I can’t breath😭 pic.twitter.com/FWhg1ILtLd