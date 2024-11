Κατάρ: Αποσύρεται από τις συνομιλίες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα μέχρι η Χαμάς και το Ισραήλ να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις

Το Κατάρ, μετά την αρχική απόφαση να εκδιώξει τη Χαμάς από τη Ντόχα μετά από αίτημα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότιθα σταματήσει να επιχειρεί διαμεσολάβηση για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα μέχρι η Χαμάς και το Ισραήλ «να επιδείξουν μια ειλικρινή βούληση επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε σήμερα στο Reuters αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για το ζήτημα.

Η χώρα του Κόλπου έχει επίσης καταλήξει ότι το πολιτικό γραφείο της Χαμάς στη Ντόχα «δεν εξυπηρετεί πλέον το σκοπό του», είπε ο αξιωματούχος.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας από τότε που η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζ;α στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

«Οι Καταριανοί έχουν πει από την έναρξη της σύγκρουσης ότι μπορούν να μεσολαβήσουν μόνο όταν οι δύο πλευρές επιδείξουν αληθινό ενδιαφέρον για την εξεύρεση λύσης», είπε ο αξιωματούχος και πρόσθεσε ότι το Κατάρ έχει ενημερώσει τη Χαμάς, το Ισραήλ και την αμερικανική κυβέρνηση για την απόφασή του.

