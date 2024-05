Κάννες: «Μούσα» ο Γ. Λάνθιμος για την ‘Εμμα Στόουν

Παγκόσμια πρεμιέρα έκανε στις Κάννες η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, “Ιστορίες Καλοσύνης”. Στους πρώτους ρόλους οι αγαπημένοι του πρωταγωνιστές Έμμα Στόουν και Γουίλεμ Νταφόε. Εντυπωσιακή ήταν η παρέλαση των αστέρων στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ των Καννών ενώ το χειροκρότημα για την ταινία δεν σταματούσε μετά την πρεμιέρα.

Emma Stone makes funny faces and Yorgos Lanthimos ducks the cameras during 4 min standing ovation for dark and twisted “Kinds of Kindness” at #cannes2024 (it was six minutes after the movie ended but ppl stopped clapping during credits) pic.twitter.com/vTmj3ojiWp May 17, 2024

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Έμα Στόουν αποκάλεσε «μούσα» τον αγαπημένο της σκηνοθέτη, με τον οποίο συνεργάζεται εδώ και πολύ καιρό και κέρδισε ένα Όσκαρ για την ταινία του «Poor Things» («Χαμένα Κορμιά») είναι «η μούσα».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την ταινία «Kinds of Kindness» («Ιστορίες Καλοσύνης») που μετέχει στο διαγωνιστικό σκέλος του 77ου Φεστιβάλ των Καννών, επισημοποιήθηκε μάλιστα ότι θα είναι και πρωταγωνίστρια στην επόμενη ταινία του.

Well, this is definitely from the guy who made Poor Things, because it doesn’t sound realistic or relevant to the current times at all. The very embodiment of woke cinema 😒 #Bugonia #YorgosLanthimos https://t.co/bj0Owagiuv — The Casual Critic (@JedElias) May 18, 2024

Δεν έχω πρόθεση να κάνω μικρές ή μεγάλες ταινίες, περισσότερο μ’ ενδιαφέρει να μπορώ να υλοποιήσω κάθε φορά αυτό που έχω στο μυαλό μου. Αυτή η ταινία είναι μικρότερη από το “Poor Things”, η επόμενη μπορεί να είναι πιο μικρή ή αν είναι πιο μεγάλη θα προσπαθήσω να βρω τρόπο να την κάνω. Θέλω να έχω δημιουργική ελευθερία και να δουλεύω με ανθρώπους που εμπιστεύομαι» ανέφερε ο Γιώργος Λάνθιμος στη σημερινή συνέντευξη τύπου για την νέα του ταινία που έκανε επίσημη πρεμιέρα χθες (17/5).

Στην τέταρτη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ των Καννών – μετά τον «Κυνόδοντα» (2009), τον «Αστακό» (2015) και τη «Θυσία του ιερού ελαφιού» (2017), ο διεθνούς φήμης Έλληνας δημιουργός επιστρέφει με ένα «τρίπτυχο παραμύθι» που περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές ιστορίες εξουσίας, κανιβαλισμού και κάθαρσης.

Το σενάριο συνυπογράφει ο Γιώργος Λάνθιμος με τον Ευθύμη Φιλίππου, ενώ η ταινία αναμένεται να βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Μαΐου.

Η πρεμιέρα: «Η αρχική μου έμπνευση ήταν ο Καλιγούλας», είπε ο Γ. Λάνθιμος

Στη χθεσινή πρεμιέρα ο Γιώργος Λάνθιμος μαζί με τους λαμπερούς πρωταγωνιστές της ταινίας του, Εμμα Στόουν, Γουίλεμ Νταφόε, Τζέσι Πλέμονς, Μάργκαρετ Κουόλι, Τζο Αλγουιν, Χάντερ Σάφερ μονοπώλησαν τα φλας των φωτογράφων στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης.

Στη συνέντευξη τύπου της ταινίας, ο Γιώργος Λάνθιμος εξήγησε πως στην αρχή η ταινία ήταν να είναι μία μόνο ιστορία, η πρώτη που βλέπουμε. «Η αρχική μου έμπνευση ήταν ο Καλιγούλας, γιατί αναρωτιόμουν πως θα έμοιαζε στη σημερινή εποχή κάποιος που θα μπορεί να έχει την απόλυτη εξουσία πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο. Όσο αναπτύσσαμε την ιδέα, επιχειρήσαμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό σαν φόρμα και να δημιουργήσουμε ένα τρίπτυχο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ότι είχα προαποφασίσει πως τους ρόλους και στις τρεις ιστορίες θα τους παίξουν οι ίδιοι ηθοποιοί καθώς και η επιλογή οι τρεις ιστορίες να παρουσιαστούν διαδοχικά και όχι παράλληλα γιατί έτσι νιώθαμε ότι θα λειτουργούσαν καλύτερα» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο έργο του είπε πως κάθε ταινία είναι διαφορετική και όπως έχει δηλώσει αρκετές φορές και στο παρελθόν είναι ο χειρότερος από τον οποίο μπορεί κάποιος να περιμένει απαντήσεις. «Οχι γιατί θέλω να σας κάνω να υποφέρετε αλλά γιατί η όλη η διαδικασία έχει να κάνει με το ένστικτο. Είναι πολύ καλύτερο αυτοί που βλέπουν τις ταινίες να τις εξηγήσουν. Υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι στον κόσμο που προτιμώ να ακούσω την δική τους οπτική. Αυτό είναι το ωραιότερο δώρο» τόνισε.

Στην αρχή της συνέντευξης τύπου οι ηθοποιοί της ταινίας, κλήθηκαν να απαντήσουν στο πώς είναι να μπαίνει κανείς στον κόσμο του Γιώργου Λάνθιμου.

Η Εμμα Στόουν είπε ότι τον εμπιστεύεται τυφλά μετά από τόσες συνεργασίες και ότι νιώθει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, ενώ η Μάργκαρετ Κουόλι είπε ότι είναι σαν «ελεύθερη πτώση». Ο Τζέσι Πλέμονς δήλωσε ότι το να εισχωρήσεις στον κόσμο του είναι «μια αργή διαδικασία η οποία ξεκινάει ήδη από το σενάριο», ο Τζο Αλγουιν σημείωσε πως ο κόσμος του Λάνθιμου είναι «κάτι που νιώθεις περισσότερο παρά καταλαβαίνεις», ενώ ο Γουίλεμ Νταφόε είπε ότι η συνεργασία μαζί του είναι «μια απόλαυση γιατί σε βοηθάει να αγγίξεις την ομορφιά».

Εμμα Στόουν: «Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι η μούσα μου»

«Αυτός είναι η μούσα μου!» δήλωσε η Εμμα Στόουν όταν την ρώτησαν για τη συνεργασία της με τον Έλληνα σκηνοθέτη και αν θεωρεί ότι είναι η μούσα του μετά από τόσες ταινίες που έχουν κάνει μαζί. «Το έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και πολύ καιρό αυτό» πρόσθεσε γελώντας ο Γιώργος Λάνθιμος.

#KindsOfKindness star Joe Alwyn says he loves Yorgos Lanthimos' films because one has to "feel it first, rather than intellectually unpack it." https://t.co/n8cLxitDQ7 pic.twitter.com/r1C6Dhun5x — Variety (@Variety) May 18, 2024

Μιλώντας για τη συνεργασία τους, η Αμερικανίδα ηθοποιός είπε: «Τον γνώρισα πριν δέκα χρόνια περίπου, φάγαμε μαζί για να μιλήσουμε για την ιδέα της “Ευνοούμενης”. Μέχρι τότε είχα δει μόνο τον Κυνόδοντα και τον Αστακό. Με κέρδισε η ζεστασιά του και το πόσο ανοιχτός ήταν στη συζήτηση. Και στην “Ευνοούμενη” είχαμε μια θαυμάσια συνεργασία. Τον εμπιστεύομαι περισσότερο από όσο έχω εμπιστευτεί οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη..Με συναρπάζουν οι ιστορίες του, οι ταινίες του, οι χαρακτήρες τους, ο τρόπος που βλέπει τον κόσμο».

Σε ερώτηση σχετική με το φεμινισμό, δήλωσε πως είναι φεμινίστρια, ακτιβιστικά ή όχι ακτιβιστικά. «Δεν κάνω ποτέ μια ταινία για το μήνυμά της, αλλά επειδή με ενδιαφέρει ως ηθοποιό για την ιστορία της».

