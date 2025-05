Κάννες: Δίδυμοι σκηνοθέτες από τη Γάζα δήλωσαν ότι «δεν έχει απομείνει τίποτα» από την πατρίδα τους

Οι δίδυμοι σκηνοθέτες από την Γάζα, Άραμπ και Ταρζάν Νάσερ δήλωσαν ότι ποτέ δεν σκέφτηκαν ότι ο τίτλος της νέας τους ταινίας «Once Upon A Time In Gaza» (Μια φορά κι έναν καιρό στη Γάζα) θα είχε τόσο οδυνηρή σημασία.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχει μείνει τίποτα από τη Γάζα», δήλωσε ο Ταρζάν κατά την πρεμιέρα της ταινίας τη Δευτέρα στο Φεστιβάλ Καννών.

Από τότε που μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η αντεπίθεση του Ισραήλ στη Γάζα έχει καταστρέψει μεγάλα τμήματα του παλαιστινιακού εδάφους και έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Το Ισραήλ έχει υποσχεθεί να «αναλάβει τον πλήρη έλεγχο» της πολιορκημένης περιοχής με περισσότερους από δύο εκατομμύρια κατοίκους, όπου τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει για λιμό μετά την επιβολή πλήρους αποκλεισμού από το Ισραήλ επί δύο μήνες.

Η ανθρωπιστική βοήθεια άρχισε να φτάνει στη Λωρίδα της Γάζας τη Δευτέρα, έπειτα από διεθνή κατακραυγή για την πολιορκία.

Οι αδελφοί Νάσερ, οι οποίοι έφυγαν από τη Γάζα το 2012, δήλωσαν ότι η νέα τους ταινία, που διαδραματίζεται το 2007, όταν οι ισλαμιστές της Χαμάς κατέλαβαν τον έλεγχο της περιοχής, εξηγεί τα γεγονότα που οδήγησαν στον σημερινό καταστροφικό πόλεμο.

Το «Once Upon A Time In Gaza», που προβλήθηκε στο τμήμα Un Certain Regard του φεστιβάλ, ακολουθεί τους φίλους Γιαχία και Οσάμα καθώς προσπαθούν να βγάλουν λίγα επιπλέον χρήματα πουλώντας ναρκωτικά κρυμμένα μέσα σε σάντουιτς με φαλάφελ.

Χρησιμοποιώντας έναν χειροκίνητο μύλο κρέατος που δεν βασίζεται σε ηλεκτρική ενέργεια, ο φοιτητής Γιαχία αναμιγνύει κουκιά και φρέσκα βότανα για να φτιάξει τα κεφτεδάκια στο πίσω μέρος του μικρού, ερειπωμένου εστιατορίου του Οσάμα, ενώ ονειρεύεται να φύγει από την Γάζα.

Ο χαρισματικός Οσάμα, εν τω μεταξύ, επισκέπτεται φαρμακεία για να συγκεντρώσει όσα περισσότερα χάπια μπορεί με κλεμμένες συνταγές, καταδιωκόμενος, ενώ τον κυνηγά ένας διεφθαρμένος αστυνομικός.

«Άνθρωποι»

Το Ισραήλ επέβαλε για πρώτη φορά αποκλεισμό στη Γάζα τον Ιούνιο του 2006, αφότου μαχητές εκεί είχαν απαγάγει έναν Ισραηλινό στρατιώτη, και τον ενίσχυσε τον Σεπτέμβριο του 2007, αρκετούς μήνες αφότου η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία.

«Ο αποκλεισμός αυστηροποιήθηκε σταδιακά, αυστηροποιήθηκε μέχρι να φτάσει στη γενοκτονία που βλέπουμε σήμερα.», δήλωσε ο Ταρζάν.

«Μέχρι σήμερα μετρούν τις θερμίδες που εισέρχονται», πρόσθεσε.

Μια ισραηλινή ΜΚΟ δήλωσε το 2012 ότι έγγραφα έδειξαν ότι οι ισραηλινές αρχές είχαν υπολογίσει ότι 2.279 θερμίδες ανά άτομο την ημέρα θεωρούνταν επαρκείς για την πρόληψη του υποσιτισμού στη Γάζα.

Ωστόσο, το υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι «ποτέ δεν μέτρησε θερμίδες» όταν επέτρεψε την είσοδο βοήθειας.

Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι στη Γαζα πάντα έδειχναν αγάπη για τη ζωή και είχαν απίστευτη ανθεκτικότητα, δήλωσαν οι σκηνοθέτες.

«Ο πατέρας μου είναι ακόμα στη βόρεια Γάζα», δήλωσε ο Ταρζάν, προσθέτοντας ότι τα δύο σπίτια της οικογένειας είχαν καταστραφεί.

Αλλά πριν από αυτό, «κάθε φορά που έπεφτε ένας πύραυλος, και κατέστρεψε έναν τοίχο ή ένα παράθυρο, το επισκεύαζε την επόμενη μέρα», είπε.

Στις ταινίες του, «το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να μιλήσω για το Ισραήλ και τι κάνει», πρόσθεσε.

«Οι άνθρωποι είναι πιο σημαντικοί – ποιοι είναι, πώς ζουν και προσαρμόζονται σε αυτή την πραγματικά σκληρή πραγματικότητα».

Στις προηγούμενες ταινίες τους, οι δίδυμοι Νάσερ ακολούθησαν έναν ηλικιωμένο ψαρά ερωτευμένο με τη γειτόνισσά του στην αγορά στο «Gaza Mon Amour» και κινηματογράφησαν γυναίκες παγιδευμένες σε ένα κομμωτήριο στο «Degrade» από το 2015.

Όπως και το «Once Upon A Time In Gaza», όλα γυρίστηκαν στην Ιορδανία.

«Η Γάζα ήταν μια ριβιέρα»

Καθώς η πολιορκία επιβάλλει το τίμημά της στο «Once Upon A Time In Gaza», ο απογοητευμένος Γιαχία στρατολογείται για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία προπαγάνδας της Χαμάς.

Στη Γάζα, «δεν έχουμε ειδικά εφέ, αλλά έχουμε αληθινές σφαίρες», λέει ο παραγωγός σε μια σκηνή.

Το «Once Upon A Time In Gaza» έχει λάβει καλές κριτικές, με το Screen Daily να δηλώνει ότι η «σφιχτή, περιεκτική ταινία θα πρέπει να κερδίσει ευρεία προσοχή».

Ο Άραμπ δήλωσε ότι πολύ πριν το νερό της βρύσης της Γάζας γίνει αλμυρό και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκαλέσει αντιδράσεις λέγοντας ότι ήθελε να μετατρέψει τη γη τους στην «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», η λωρίδα της Γάζας ήταν ένας ευτυχισμένος τόπος.

«Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, η Γάζα ήταν πράγματι μια Ριβιέρα. Ήταν το πιο όμορφο μέρος. Μπορώ ακόμα να νιώσω τη γεύση του φρέσκου νερού στη γλώσσα μου», είπε.

«Τώρα ο Τραμπ εμφανίζεται με αυτή τη σπουδαία εφεύρεση ότι θέλει να τη μετατρέψει σε Ριβιέρα, αφού το Ισραήλ την κατέστρεψε εντελώς;»

Η επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 οδήγησε στο θάνατο 1.218 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Οι μαχητές απήγαγε επίσης 251 ομήρους, 57 από τους οποίους παραμένουν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων 34 που ο στρατός λέει ότι είναι νεκροί.

Η αντεπίθεση του Ισραήλ έχει σκοτώσει 53.486 ανθρώπους στη Γάζα, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, των οποίων τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας δήλωσαν ότι τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Πηγή: AFP

