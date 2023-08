Καναδάς: Κόκκινος και πορτοκαλί ο ουρανός λόγω πυρκαγιών

Ο ουρανός πάνω από την πόλη Fort Smith στον Καναδά πήρε μια εντυπωσιακή απόχρωση κόκκινου πορτοκαλί ως αποτέλεσμα των πυρκαγιών στην περιοχή. Βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου μεταφέρει εικόνες από το σπάνιο θέαμα.

Σχετικό οπτικό υλικό από τις 13/8 παρουσιάζει και το Al Jazzera που λέει ότι δεν πρόκειται για μαγικές φωτογραφίες.

The sky above the town of Fort Smith in Canada turned a striking shade of red orange as a result of wildfires in the area 👇 pic.twitter.com/IiwKYsXEhs