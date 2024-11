Καμπούλ: Το Αφγανιστάν θα συμμετάσχει στην σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα – Την πρώτη από τότε που οι Ταλιμπάν ανήλθαν στην εξουσία

H κλιματική κρίση κάνει τους Ταλιμπάν να βγουν από την απομόνωσής τους καθώς έγινε γνωστό ότι μια αντιπροσωπεία από το Αφγανιστάν θα παραστεί στη σύνοδο COP29 για την κλιματική αλλαγή, που θα διεξαχθεί στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, από τις 11 έως τις 22 Νοεμβρίου. Η αντιπροσωπεία αναμένεται να συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητή. Το Αφγανιστάν είναι το έκτο πιο ευάλωτο κράτος στην κλιματική αλλαγή και οι Ταλιμπάν έχουν ζητήσει τη συμμετοχή τους στις διεθνείς συναντήσεις για το κλίμα, παρά την πολιτική τους απομόνωση.

