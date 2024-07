Ισραήλ: Αναχαίτισε πύραυλο από την Υεμένη που είχε στόχο την πόλη Εϊλάτ

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα στην πόλη Εϊλάτ του νότιου Ισραήλ, με τον IDF να ανακοινώνει λίγα λεπτά αργότερα ότι αναχαίτισε πύραυλο εδάφους-εδάφους που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με τον IDF, ο πύραυλος καταρρίφθηκε πριν καν εισέλθει στον εναέριο χώρο του Ισραήλ.

Το Εϊλάτ, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα, γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.

⚡️⭕️ Israeli reports that the Arrow air defense system was activated over Eilat and intercepted a projectile pic.twitter.com/yjtUraF9n9

📡🔥: ( Video )Red alerts for 📍Eilat, Israel with sirens being heard, at least one interception reported.🛎️🔥

pic.twitter.com/MPaB0wTxPd