Ισραήλ: Διάσωση παιδιού στην Μπερσεβά – Έρευνες για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια

Mάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Μπερ Σεβά του Ισραήλ μετά την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε κατοικημένη περιοχή. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας πυροσβέστης να έχει πάρει στην αγκαλιά του ένα αγόρι και να το διασώζει από το διαμέρισμά του που υπέστη σοβαρές ζημιές. Είναι άγνωστη η τύχη των υπόλοιπων μελών της οικογένειάς του.

🇮🇱 Crianças continuam sendo resgatadas do local do impacto de um míssil balístico iraniano em um prédio de apartamentos na manhã de hoje em Bersheba, no sul de Israel. pic.twitter.com/pXXbkbObz6