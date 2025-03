Ισραήλ: Απειλεί να επεκτείνει την επίθεσή του στη Γάζα αν δεν αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι

— Israel ישראל (@Israel) March 26, 2025 ” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>Χαμάς, που κυβερνά τη Γάζα από το 2007, στον θύλακο. Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτές στην πόλη της Γάζας και στην Μπέιτ Λάχια, στον βορρά, φωνάζοντας συνθήματα όπως «έξω η Χαμάς» και κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «η Χαμάς δεν μας εκπροσωπεί».

Μια ημέρα νωρίτερα, έγινε η μεγαλύτερη διαδήλωση εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος από το ξέσπασμα του πολέμου. Καλέσματα σε διαδηλώσεις σε εννιά περιοχές του θυλάκου —δεν είναι ξεκάθαρο ποιος τα συνέταξε— κυκλοφόρησαν μέσω Telegram.

«Ολοένα περισσότερο, οι Γαζαίοι καταλαβαίνουν πως η Χαμάς τους φέρνει καταστροφή και συντρίμμια, και αυτό είναι ουσιώδες. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η πολιτική μας φέρνει αποτέλεσμα», έκρινε με εμφανή ικανοποίηση ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες απευθυνόμενος σε ισραηλινούς βουλευτές στην Ιερουσαλήμ.

For the first time in years, Gazans are rising up against Hamas—chanting “Hamas out!”



They know the truth: Hamas’ refusal to release the hostages is fueling war and the suffering of the people of Gaza.



The world must support their struggle to break free from Hamas’ tyranny. pic.twitter.com/Fjs0DxRADA