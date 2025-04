Ιράν: «Η Τεχεράνη δίνει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ μια πραγματική ευκαιρία», σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών

Εν αναμονή της συζήτησης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που έχει προγραμματιστεί να γίνει μεταξύ εκπροσώπων του Ιράν και των ΗΠΑ αύριο, Σάββατο, στο Oμάν Ιρανός εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι «η Τεχεράνη δίνει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ μια πραγματική ευκαιρία.

#Iran’s foreign ministry spokesman says #Tehran is giving talks with the #US “a genuine chance.” https://t.co/kAZxQwX6DM pic.twitter.com/xD2cn1HyAZ