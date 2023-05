Iράκ: «Δρόμος της ανάπτυξης» ονομάζεται το νέο οδικό και σιδηροδρομικό έργο που θα συνδέσει τη Βαγδάτη με την Τουρκία

Τις στενές οικονομικές σχέσεις του Ιράκ με την Τουρκία θα ενισχύσει ο νέο κατασκευαστικό έργο που έχει ως στόχο να κάνει πιο εύκολες και οικονομικές τις μετακινήσεις εμπορευμάτων και κόσμου μεταξύ των δύο χωρών. Ειδικότερα η Βαγδάτη παρουσίασε σήμερα Σάββατο ένα φιλόδοξο έργο για την κατασκευή ενός δρόμου και μιας σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέει τον Κόλπο με τα τουρκικά σύνορα, δύο έργα που αποσκοπούν στο να καταστήσουν το Ιράκ απαραίτητο πέρασμα για τη ροή εμπορευμάτων μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.

Iraq started a $17 billion project to link a major commodities port on its southern coast by rail and roads to the border with Turkey, in a move designed to rival the Suez Canal https://t.co/tEp052ZAAr pic.twitter.com/Fq3hLakZYk