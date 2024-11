ΗΠΑ: Τι θα γίνει αν η Χάρις και ο Τραμπ κερδίσουν ίσο αριθμό εκλεκτόρων; Ποιος ο ρόλος του Κογκρέσου

Με μόλις μία ημέρα να απομένει πριν από την 5η Νοεμβρίου, ημέρα των αμερικανικών εκλογών οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κούρσα μεταξύ του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις παραμένει αμφίρροπη.

Presidential election polls 2024: What polls are saying just 2 days before Election Day https://t.co/ox80yS05rH