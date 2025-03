ΗΠΑ: Προς απέλαση Παλαιστίνιος φοιτητής που πρωτοστάτησε στις διαδηλώσεις του Κολούμπια

Οι υπηρεσίες Μετανάστευσης των ΗΠΑ συνέλαβαν έναν Παλαιστίνιο μεταπτυχιακό φοιτητή που διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο στις αντιισραηλινές διαδηλώσεις της περασμένης άνοιξης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Μαχμούντ Χαλίλ βρισκόταν στη φοιτητική εστία το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια στο Μανχάταν, όταν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) εισήλθαν στο κτήριο και τον συνέλαβαν, δήλωσε η δικηγόρος του, Έιμι Γκριρ, στο Associated Press.

BREAKING: Last night, agents from the Department of “Homeland Security” abducted Mahmoud Khalil, a Palestinian student activist and recent Columbia University graduate, from his place of residence. He is currently being held in ICE detention. https://t.co/gyLdbnOq3N pic.twitter.com/pTEIxpvSyv