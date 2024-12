ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα απαιτήσει από τα κράτη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν στο 5% τις αμυντικές τους δαπάνες – Tι θα γίνει με την Ουκρανία

Η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ θα απαιτήσει από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ (από το 2% που είναι σήμερα), ωστόσο ο Τραμπ σχεδιάζει να συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Οι στενότεροι σύμβουλοι εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ μοιράστηκαν τις προθέσεις του σε συζητήσεις που είχαν με ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με άτομα με γνώση των συνομιλιών, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος σφίγγει τις πολιτικές του έναντι της Ευρώπης και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι θα διακόψει τη βοήθεια προς την Ουκρανία για να αναγκάσει το Κίεβο σε άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες και θα αφήσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ανυπεράσπιστους αν δεν ξοδέψουν αρκετά για την άμυνα.

‼️ BREAKING: Trump's team informs Europe that U.S. aid to Ukraine will continue — FT At the same time, the future U.S. administration will demand that NATO member countries increase their defense spending to 5% of GDP. pic.twitter.com/jHjXAyc7yv

Ωστόσο, σε μια κίνηση καλών προθέσεων προς τους συμμάχους που ανησυχούν ιδιαίτερα για την ικανότητά τους να υποστηρίζουν και να προστατεύουν την Ουκρανία χωρίς την υποστήριξη της Ουάσινγκτον, ο Τραμπ σκοπεύει τώρα να διατηρήσει τις αμερικανικές στρατιωτικές προμήθειες στο Κίεβο μετά την ορκωμοσία του, σύμφωνα με άλλα τρία άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις με δυτικούς αξιωματούχους.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ θα απαιτήσει από το ΝΑΤΟ να υπερδιπλασιάσει τον στόχο δαπανών του 2%- τον οποίο πληρούν επί του παρόντος μόνο 23 από τα 32 μέλη της Συμμαχίας – στο 5%, ανέφεραν δύο άτομα που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

BREAKING:



Financial Times reports Trump has told his European partners the USA will continue sending military aid to Ukraine, but will also demand that all NATO states increase their military spending to 5%



Only Poland is close to that target today, spending 4.7% (USA – 3.5%) pic.twitter.com/6eK8zFig4r