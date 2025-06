ΗΠΑ: Ο Σον Κομπς πλήρωσε 100.000 δολάρια για να αποκρύψει το βίντεο κακοποίησης της Κ. Βεντούρα – Νέες αποκαλύψεις στη δίκη του ράπερ

Ο Σον Κομπς (Sean “Diddy” Combs), γνωστός μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας, φέρεται να πλήρωσε 100.000 δολάρια σε φύλακα ασφαλείας για να αποκρύψει το σοκαριστικό βίντεο που καταγράφει τον ξυλοδαρμό της μακροχρόνιας συντρόφου του και τραγουδίστριας, Κάσι Βεντούρα (Cassie), σε ξενοδοχείο το 2016. Σύμφωνα με τον μάρτυρα Έντι Γκαρσία, ο ράπερ εξέφρασε την ανησυχία ότι εάν το βίντεο που τον δείχνει να βιαιοπραγεί εις βάρος της νεαρής γυναίκας στο διάδρομο του ξενοδοχείου διέρρεε στη δημοσιότητα, η καριέρα και η εικόνα του θα καταστρεφόταν.

Sean 'Diddy' Combs paid to hide Cassie beating video because he feared career ruin, witness says https://t.co/xQXGQfCvQw