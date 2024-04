ΗΠΑ και Αυστραλία δηλώνουν συντετριμμένες για τους νεκρούς της οργάνωσης WCK στη Γάζα

Ανακοινώσεις για τις απώλειες υπηκόων τους που εργαζόταν στη μη κυβερνητική οργάνωση World Central Kitchen (WCK), εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Αυστραλία μια μέρα μετά τον ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαστε συντετριμμένοι και βαθιά ανάστατοι» για το πλήγμα, ανέφερε μέσω X η εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Έιντριεν Γουότσον. «Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να προστατεύονται» καθώς «διανέμουν βοήθεια απελπιστικά απαραίτητη» και «παροτρύνουμε το Ισραήλ να διενεργήσει αμέσως έρευνα» για το συμβάν, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο υπηκόου Αυστραλίας η οποία συμμετείχε σε αποστολή αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης για τη διανομή τροφίμων, σε αεροπορικό βομβαρδισμό του στρατού του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο κ. Αλμπανέζι εξήρε το «ανεκτίμητο» έργο που επιτελούσε η Ζόμι Φράνκομ, η οποία συμμετείχε στη διανομή τροφίμων σε αμάχους στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση του «θα απαιτήσει να αποδοθούν ευθύνες».

Πρόκειται για «τραγωδία που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», για «εντελώς απαράδεκτο» γεγονός και η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα απαιτήσει «πλήρη» απόδοση ευθυνών, επέμεινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο κ. Αλμπανέζι θύμισε πως οι άμαχοι και οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να προστατεύονται, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, κι επανέλαβε την έκκλησή του να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να διανεμηθεί περισσότερη βοήθεια στον πληθυσμό που υφίσταται «τρομερές στερήσεις».

Όπως έγινε γνωστό πέντε εργαζόμενοι της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK), ανάμεσά τους τέσσερις ξένοι, σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαιναν. Σύμφωνα με παλαιστινιακά και ισραηλινά ΜΜΕ, επρόκειτο για ανθρώπους από την Πολωνία, την Αυστραλία, τη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς και τον παλαιστίνιο οδηγό και διερμηνέα της ομάδας, Saif Issam Abu Taha, φωτογραφία του οποίου δημοσίευε ο ιστότοπος Times Of Gaza.

Saif Issam Abu Taha is the Palestinian driver of the World Central Kitchen delegation that was killed in the Israeli dronestrike earlier tonight pic.twitter.com/xPoCKnuTzE