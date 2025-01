ΗΠΑ: Επιτυχής η εκτόξευση τους πυραύλου New Glenn της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος

Η αμερικανική διαστημική εταιρεία Blue Origin εκτόξευσε σήμερα για πρώτη φορά το μεγάλο πύραυλό της New Glenn για μια πρώτη αποστολή στο διάστημα, η οποία αποτελεί καμπή για την επιχείρηση του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος που θέλει να καλύψει την καθυστέρησή της έναντι της ανταγωνίστριάς της SpaceX.

Με ύψος 98 μέτρων, όσο μια πολυκατοικία περίπου 30 ορόφων, ο New Glenn απογειώθηκε με επιτυχία γύρω στις 02:03 (τοπική ώρα, 09:03 ώρα Ελλάδας) από τη διαστημική βάση του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα, παρά τις μετεωρολογικές συνθήκες που δεν ήταν οι πιο κατάλληλες.

BREAKING: 24 years after the company’s founding, Jeff Bezos’ rocket company, Blue Origin, has just successfully reached orbit with its own rocket for the first time ever.



The company’s 320-foot-tall New Glenn Rocket successfully lifted off from Florida tonight for the first… pic.twitter.com/ykDJ2ptwYe — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 16, 2025

Η πρώτη πτήση αυτού του ισχυρού πυραύλου αναμενόταν εδώ και χρόνια και είχε αναβληθεί επανειλημμένα, ενώ τη Δευτέρα ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Αν η αποστολή εξελιχθεί όπως έχει προγραμματισθεί, ο New Glenn αναμένεται να φθάσει σε τροχιά, κάτι που η εν λόγω διαστημική επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 2000, θα επιτύχει για πρώτη φορά.

«Οτιδήποτε πέραν αυτού είναι ένα μπόνους», έχει ήδη δηλώσει ο Ντέιβιντ Λιμπ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin.

We did it! Orbital. Great night for Team Blue. On to spring and trying again on the landing. (Here is another view!) pic.twitter.com/3AZGfkXQvB — Dave Limp (@davill) January 16, 2025

Στο χώρο φορτίου του New Glenn βρίσκεται το πρώτο πρωτότυπο του οχήματος Blue Ring της Blue Origin, ενός διαστημικού σκάφους που μπορεί να κάνει ελιγμούς και το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει να πουλήσει στο Πεντάγωνο και σε εμπορικούς πελάτες για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για αποστολές εξυπηρέτησης δορυφόρων.

Μολονότι η εταιρεία μεταφέρει ήδη εδώ και χρόνια τουρίστες για μερικά λεπτά στο διάστημα με τον πύραυλό της New Shepard, μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιήσει καμιά πτήση σε τροχιά.

(AP Photo/John Raoux)

Με τον New Glenn, ο οποίος είναι πολύ πιο ισχυρός, φιλοδοξεί να εισέλθει σε μια νέα αγορά, αυτή της εκτόξευσης εμπορικών και διαστημικών δορυφόρων σε τροχιά, αλλά επίσης διαστημικών σκαφών και αστροναυτών.

Congrats again #BlueOrigin. So great to see NG-1 make it to orbit. pic.twitter.com/9z9edKXyzz — Dr Kevin Fong (@Kevin_Fong) January 16, 2025

Επιδιώκει έτσι να ανταγωνισθεί τη SpaceX, η οποία ανήκει σε έναν άλλο αμερικανό δισεκατομμυριούχο, τον Ίλον Μασκ, και κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην αγορά με τους πυραύλους της Falcon 9 και Falcon Heavy, ενώ αναπτύσσει επίσης το μεγαλύτερο πύραυλο που έχει κατασκευασθεί ποτέ.

Ο πύραυλος αυτός, με την ονομασία Starship, πρόκειται επίσης να πραγματοποιήσει σήμερα, αν οι μετεωρολογικές συνθήκες το επιτρέψουν, την έβδομη δοκιμαστική πτήση του, η οποία είχε αναβληθεί χθες, Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

