ΗΠΑ: Ενώπιον του δικαστηρίου ξανά ο Σον «Ντίντι» Κομπς – Ζητά να καθυστερήσει η δίκη του για εμπορία ανθρώπων

Ο Σον «Ντίντι» Κομπς εμφανίστηκε σήμερα Μ. Παρασκευή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για να εξεταστεί το αίτημά του να καθυστερήσει κατά δύο μήνες η επερχόμενη δίκη του για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο 55χρονος μουσικός και επιχειρηματίας έχει δηλώσει αθώος στις πέντε ποινικές κατηγορίες που περιλαμβάνουν εκβιασμό και εμπορία ανθρώπων με τους εισαγγελείς του ομοσπονδιακού γραφείου του Μανχάταν να υποστηρίζουν ότι ο Κομπς χρησιμοποίησε την επιχειρηματική του αυτοκρατορία για να κακοποιεί σεξουαλικά γυναίκες μεταξύ 2004 και 2024.

Οι δικηγόροι του Κομπς υποστηρίζουν ότι οι σεξουαλικές πράξεις που περιγράφουν οι εισαγγελείς ήταν συναινετικές. Η επιλογή των ενόρκων για τη δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 5 Μαΐου, με τις εναρκτήριες αγορεύσεις να ακολουθούν στις 12 Μαΐου.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη, ο δικηγόρος του Κομπς, Μαρκ Αγνιφίλο, ζήτησε από τον ομοσπονδιακό δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν να αναβάλει τη δίκη, καθώς χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του ενάντια στις νέες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στις 4 Απριλίου. Ο Αγνιφίλο δήλωσε επίσης ότι η υπεράσπιση χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξετάσει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλει να παραδώσει ένα από τα φερόμενα ως θύματα από τον Κομπς.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αντιτίθενται σε οποιαδήποτε καθυστέρηση, δηλώνοντας ότι οι επιπλέον κατηγορίες που προστέθηκαν αυτόν τον μήνα δεν συνιστούν ουσιωδώς νέα εγκληματική συμπεριφορά. Επίσης γνωστοποίησαν ότι ο Κομπς δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στις επικοινωνίες του φερόμενου θύματος.

Sean ‘Diddy’ Combs is back in court Friday ahead of his sex trafficking and racketeering trial. Legal contributor, @BrianGBuckmire, breaks down what to expect and how both sides plan to focus on evidence and witnesses. pic.twitter.com/EcjXqSrb3y