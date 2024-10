ΗΠΑ: Ένα άγνωστο βαλς του Σοπέν βρέθηκε στην αποθήκη μιας βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης – Aκούστε τον ήχο της μελωδίας

Περισσότερα από 175 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Φρεντερίκ Σοπέν κάνει ακόμη τον κόσμο να χορεύει: ένα άγνωστο βαλς του Πολωνού συνθέτη βρέθηκε τυχαία στις αποθήκες της Βιβλιοθήκης-Μουσείου Μόργκαν της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times. Η παρτιτούρα, που έγραφε επάνω «Βαλς» στα γαλλικά, ανακαλύφθηκε από έναν συντηρητή την περασμένη άνοιξη.

That's the sound of a Chopin waltz that was unearthed after nearly 200 years. Here's the story of how an unknown work in the composer’s hand was discovered in a New York museum, the first such find in more than half a century. https://t.co/RXb1FfJOmL pic.twitter.com/yeGxE10EoX