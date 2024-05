Ηνωμένο Βασίλειο: Πρόωρη προσφυγή στις κάλπες – Το στοίχημα του Ρίσι Σούνακ

Πρόωρες εκλογές για τις 4 Ιουλίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η Βουλή θα διαλυθεί στις 30 Μαΐου και η χώρα εισέρχεται επίσημα σε προεκλογική περίοδο διάρκειας πέντε εβδομάδων. Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για μία αιφνιδιαστική κίνηση, ούτως ή άλλως η προκήρυξη εκλογών δεν είναι κάτι που ανακοινώνεται, το βασικό όμως είναι η τεράστια διαφορά των 20 μονάδων με τους Εργατικούς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Σε έξι εβδομάδες η Βρετανία θα έχει νέα κυβέρνηση, ο δρόμος για τον Ρίσι Σούνακ και τους Συντηρητικούς δεν θα είναι εύκολος, αλλά φαίνεται ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός σκέφτηκε, «κάντο τώρα, αλλιώς θα είναι χειρότερα…».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 4 Ιουλίου, βάζοντας τέλος σε μήνες αναβολών για τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής αυτών των εκλογών, τις οποίες η αντιπολίτευση των Εργατικών εκτιμάται ευρέως ότι θα κερδίσει.

«Νωρίτερα σήμερα, μίλησα με την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά για να ζητήσω τη διάλυση του Κοινοβουλίου. Ο Βασιλιάς έκανε δεκτό αυτό το αίτημα και οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 4 Ιουλίου», δήλωσε στο διάγγελμα του ο 44χρονος ηγέτης των Τόρις, μιλώντας υπό βροχή στα σκαλιά της Ντάουνινγκ Στριτ.

Τόνισε πως: «Θα κερδίσω την εμπιστοσύνη σας και θα σας αποδείξω ότι μόνο μια συντηρητική κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου δεν θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική μας σταθερότητα που αποκτήσαμε με κόπο, ότι μπορεί να αποκαταστήσει την υπερηφάνεια και την εμπιστοσύνη στη χώρα μας και ότι με σαφές σχέδιο και τολμηρή δράση θα προσφέρει ένα ασφαλές μέλλον για εσάς, την οικογένειά σας και το Ηνωμένο Βασίλειό μας». Το σύνθημά του όπως ανακοίνωσε: « Καθαρό Σχέδιο – Τολμηρή Δράση – Ασφαλές Μέλλον».

