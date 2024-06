Μίσιγκαν: Άγνωστος άνοιξε πυρ 28 φορές σε πάρκο και τραυμάτισε 9-10 άτομα, ανάμεσά τους έναν 8χρονο (Βίντεο)

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από πυρά που άνοιξε άγνωστος στο πάρκο Ρότσεστερ Χιλς του Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με τον Σερίφη της περιοχής, υπάρχουν τουλάχιστον 9-10 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας 8χρονος, ενώ ο δράστης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Στο σημείο έχει βρεθεί ένα όπλο και τρεις γεμιστήρες, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης βγήκε από το αυτοκίνητο και πυροβόλησε 28 φορές πριν φύγει από το σημείο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης κρύβεται μέσα σε κάποιο σπίτι.

🚨BREAKING: Shooting On 171 Michelson Rd. Rochester Hills, Michigan Multiple people injured

The suspect is still at large and is considered armed and dangerous, according to reports



🎥@FoxNews pic.twitter.com/J2Ti8VbaH6