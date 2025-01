Ιαπωνία: Οδηγός στο Τόκιο παγιδευμένος για 24 ώρες σε τρύπα που «κατάπιε» το φορτηγό του

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν σήμερα την επιχείρηση για να σώσουν τον οδηγό φορτηγού το οποίο παγιδεύτηκε πριν από 24 ώρες, όταν σχηματίστηκε τεράστια τρύπα στο οδόστρωμα σε προάστιο της πρωτεύουσας.

Το ατύχημα έγινε χθες Τρίτη το πρωί στο Γιασίο, προάστιο στο βόρειο Τόκιο, όταν άνοιξε γιγαντιαία τρύπα, βάθους έξι μέτρων, καταπίνοντας το φορτηγό μαζί με τον οδηγό του.

