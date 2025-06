ΗΑΕ: Η σύγκρουση δύο δεξαμενόπλοιων κοντά στα Στενά του oρμούζ οφείλεται σε λανθασμένο υπολογισμό ναυσιπλοΐας

Το υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι μία σύγκρουση μεταξύ δύο δεξαμενόπλοιων κοντά στο Στενό του Ορμούζ είναι πιθανό να προκλήθηκε από λανθασμένο υπολογισμό ναυσιπλοΐας ενός από τα πλοία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το υπουργείο Ενέργειας των Εμιράτων επικαλέστηκε προκαταρκτικές πληροφορίες και δεν συνέδεσε το περιστατικό με μια αύξηση των ηλεκτρονικών παρεμβολών στη διάρκεια της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Tankers collide in Gulf of Oman A collision between the crude oil #tankers Adalynn and Front Eagle occurred at 21.14 UTC on 16 June near the Khor Fakkan anchorage. According to #MarineTraffic data, the Liberian-flagged Front Eagle was laden and headed for Zhoushan, China.… pic.twitter.com/js8E0tXeT7

Τα δεξαμενόπλοια Adalynn και Front Eagle συγκρούστηκαν και έπιασαν φωτιά χθες, Τρίτη, 24 ναυτικά μίλια από τις ακτές των ΗΑΕ στη Θάλασσα του Ομάν. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μελών πληρωμάτων ή διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.

The fire in tankers in the Strait of Hormuz was caused by a collision between two foriegn oil tankers named Adaline and Front Eagle, causing traffic jam in strait by semi blocking it. We don't know how those two foriegn oil tankers didn't see each others pic.twitter.com/6ffdwW2rV5