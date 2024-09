Η Quad (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ινδία) «ανησυχεί σοβαρά» για τις εντάσεις στη Νότια και την Ανατολική Σινική Θάλασσα

Οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Ιαπωνίας εξέφρασαν «σοβαρή ανησυχία» για τις εντάσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα και στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, αποφεύγοντας να αναφερθούν ρητώς στην Κίνα, την οποία πάντως φωτογράφισαν, στην ανακοίνωσή τους μετά τη χθεσινή σύνοδό τους.

«Ανησυχούμε σοβαρά για την κατάσταση στη Νότια Σινική Θάλασσα και στην Ανατολική Σινική Θάλασσα», ανέφεραν στην κοινή ανακοίνωσή τους, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο μετά τη συνάντηση των ηγετών στο σπίτι του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στην Ουίλμιγκτον.

Four years after my proposal to elevate the Quad, the U.S., Australia, India, and Japan are more strategically aligned and delivering more positive impact across the Indo-Pacific than ever before.



While challenges will come and the world will change – the Quad is here to stay. pic.twitter.com/UYbFnYMYLB