Η πρώτη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά την επέμβαση (φωτογραφία)

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίζεται για πρώτη φορά μετά την εγχείρηση στην οποία υπεβλήθη μέσα στον Ιανουάριο. Φωτογραφίες της Κέιτ δημοσιεύονται στις ΗΠΑ σε ένδειξη ότι η ανάρρωσή της προχωράει, αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με το Fox News, η Κέιτ Μίντλετον φωτογραφήθηκε τη Δευτέρα κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ, στα περίχωρα του Λονδίνου. Καθόταν στη θέση του συνοδηγού του οχήματος που οδηγούσε η μητέρα της και φορούσε γυαλιά ηλίου.

Princess of Wales is seen for the first time since her abdominal surgery: Photos of Kate being driven home from the school run by mother Carole are published in US – in new sign her recovery is progressing https://t.co/FJso9Vf2fr pic.twitter.com/42cXdUAncH