Η εποχή του φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου για την ΕΕ τελείωσε – Ποιες χώρες επηρεάζονται

Για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991 η Ευρώπη σταματά να προμηθεύεται ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακροχρόνιας συνεργασίας δεκαετιών.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να «κερδίσει επιπλέον δισεκατομμύρια από το αίμα μας». Παράλληλα, η κυβέρνηση της Πολωνίας χαρακτήρισε τη διακοπή ως «μια ακόμη νίκη» κατά της Μόσχας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η ΕΕ είχε προετοιμαστεί για αυτή την αλλαγή και ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ωστόσο, η Μολδαβία, που δεν είναι μέλος της ΕΕ, αντιμετωπίζει ήδη ελλείψεις.

Η Ρωσία εξακολουθεί να μπορεί να στέλνει αέριο στην Ουγγαρία, την Τουρκία και τη Σερβία μέσω του αγωγού TurkStream στη Μαύρη Θάλασσα. Το Κίεβο και η Μόσχα επιβεβαίωσαν με χωριστές ανακοινώσεις τους ότι οι παραδόσεις ρωσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας σταμάτησαν οριστικά σήμερα το πρωί, μετά την εκπνοή της ισχύος ενός πενταετούς συμβολαίου που είχε υπογραφεί στα τέλη του 2019 μεταξύ των δύο μερών.

«Σταματήσαμε τη διαμετακόμιση του ρωσικού αερίου, πρόκειται για ένα ιστορικής σημασίας γεγονός. Η Ρωσία χάνει αγορές, θα υποστεί οικονομικές απώλειες», δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

