HΠΑ: H καταστροφική πορεία του ανεμοστρόβιλου που ισοπέδωσε το Γκρίνφιλντ της Αϊόβα σε βίντεο

Στον απόηχο του φονικού ανεμοστρόβιλου που έπληξε χθες τον οικισμό Γκρίνφιλντ της Αϊόβα αφήνοντας στο πέρασμά του πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν το καταστροφικό του πέρασμα με σπίτια να έχουν διαλυθεί εντελώς, τα συντρίμμια να βρίσκονται σκορπισμένα παντού και ανεμογεννήτριες να έχουν διαλυθεί.

NEW Team Dominator ground and drone intercept of multiple vortex #tornado shredding wind turbines SW of Greenfield, Iowa. FULL video – https://t.co/8Zt2hHc01G pic.twitter.com/jZdkBGNkrY

Η αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει χθες Τετάρτη 22/5 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους και ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της Αϊόβα και αρκετών περιοχών των μεσοδυτικών πολιτειών των ΗΠΑ.

Εκτός από τα θύματα που αναφέρθηκαν στο Γκρίνφιλντ, τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο σκοτώθηκε καθώς οι καταιγίδες πέρασαν από την κοντινή κομητεία Άνταμς, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Rescue teams in Iowa searched for survivors after deadly tornadoes tore through the state, killing at least one person. The state declared a disaster emergency for the damaged areas and is seeking federal funding https://t.co/zssd21fijV pic.twitter.com/96EveJUGHd