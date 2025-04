Γροιλανδία: Αποπέμφθηκε η διοικήτρια της αμερικανικής βάσης διότι εναντιώθηκε στην πολιτική Τραμπ

Η διοικήτρια της αμερικανικής βάσης στην Γροιλανδία αποπέμφθηκε εξαιτίας της κριτικής που άσκησε στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο νησί της Αρκτικής, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές.

«Οι διοικητές οφείλουν να σέβονται τους αυστηρότερους κανόνες συμπεριφοράς, κυρίως σε ό,τι αφορά την αμεροληψία στην άσκηση των καθηκόντων τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του αρχηγείου της Space Force των ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Σον Παρνέλ, έγραψε στο Χ ότι «οι ενέργειες που έχουν ως στόχο να διαταράξουν την διοικητική αλυσίδα και να τορπιλίσουν το πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ δεν θα γίνουν ανεκτές στο υπουργείο Αμυνας».

Good on @PeteHegseth and his team for their quick action here. https://t.co/4ZffW15Ok4

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα military.com, η Σουζάνα Μάγερς πήρε αποστάσεις από τις επικρίσεις που διατύπωσε ο αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς, κατά την επίσκεψή του στην βάση στις 28 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, ο Βανς επετέθη στην Δανία για την Γροιλανδία κατηγορώντας την Κοπεγχάγη ότι «παραμέλησε την ασφάλεια» του αυτόνομου αρκτικού εδάφους.

Col. Susan Meyers has been removed from her post as commander of the 821st Space Base Group over her entirely disrespectful comments. 🔥 https://t.co/B5vsMBVIJH