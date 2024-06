Γάζα: Τουλάχιστον 37.598 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από τις 7 Οκτωβρίου

Mε τον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς να μπαίνει στην 261 ημέρα ο τραγικός απολογισμός των αμάχων Παλαιστινίων, που διαβιούν στη Λωρίδα της Γαζας, μεγαλώνει. Τουλάχιστον 37.598 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 86.032 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Συνολικά 47 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο. Σε βίντεο που αναρτούν ιστότοποι των Παλαιστινίων δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής από το ισραηλινό σφυροκόπημα που συνεχίζεται.

2 Palestinians killed and dozens injured in an Israeli airstrike that targeted a house in Al-Bureij camp, central Gaza Strip. pic.twitter.com/45bON3LIeO