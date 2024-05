Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης από τρεις ευρωπαϊκές χώρες

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κλιμακώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες το πρωί της Πέμπτης (23/5) μετά την αναγνώριση από τρεις ευρωπαϊκές χώρες κράτους της Παλαιστίνης, εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου έκανε λόγο για σφοδρούς βομβαρδισμούς σε τομέα της Ράφας (νότια), ενώ αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για πλήγματα στην πόλη της Γάζας (βόρεια), ερειπωμένη έπειτα από επτά και πλέον μήνες αδιάκοπου πολέμου.

Άρματα μάχης έφθασαν στα όρια πυκνοκατοικημένης συνοικίας της Ράφας, ενώ η νύχτα σημαδεύτηκε από τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς αφότου άρχισαν χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη στις αρχές του μήνα.

Τα άρματα μάχης βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στη Γίμπνα, στο κέντρο της Ράφας, είπαν κάτοικοι στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς από την πλευρά του ανέφερε πως έπληξε με αντιαρματικές ρουκέτες δυο τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

BREAKING | Heavy ongoing Israeli artillery shelling, airstrikes and quadcopter attacks across Rafah tonight. pic.twitter.com/f07jNqSmJz

Σύμφωνα με κατοίκους, ο ισραηλινός στρατός βάλλει στη Γίμπνα και άνοιξε επίσης πυρ εναντίον αλιευτικών σκαφών στα παράλια, με αποτέλεσμα κάποια να πάρουν φωτιά.

Τα πυρά του Ισραήλ «δεν σταμάτησαν όλη νύχτα, από drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη, άρματα μάχης», είπε κάτοικος που ζήτησε να μην κατονομαστεί για μην αντιμετωπίσει κίνδυνο η ασφάλειά του. Άρματα «προωθήθηκαν προς τα νοτιοανατολικά (…) δεχόμενα σφοδρά πυρά», πρόσθεσε.

Palestinians report 11 killed, 25 wounded in Israeli raid on Jenin, West Bank, which began on Tuesdayhttps://t.co/jxjDbVCOiQ