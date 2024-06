Γάζα: Οκτώ Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κέντρο βοήθειας

Οκτώ Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε επαγγελματική σχολή κοντά στην πόλη της Γάζας που χρησιμοποιούνταν για τη διανομή βοήθειας, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνταν περαιτέρω εντός της πόλης της Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Από την επιδρομή επλήγη τμήμα επαγγελματικής σχολής της Υπηρεσίας Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), η οποία τώρα παρέχει βοήθεια σε εκτοπισμένες οικογένειες, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

🚨 Breaking: @UNRWA headquarters in Gaza destroyed today 👇



It was used as one of H×mas' main headquarters. Tens of H×mas terrorists are reportedly dead inside the building.

