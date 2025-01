Γάζα: Η Χαμάς δημοσίευσε τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερωθούν – Παραιτήθηκε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ

Σε παιχνίδι για γερά νεύρα εξελίσσεται η τήρηση της κατάπαυσης πυρός που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 08:30 μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Μετά το τελεσίγραφο Νετανιάχου και την κωλυσιεργία της Χαμάς η λίστα με τα ονόματα των ισραηλινών ομήρων, σύμφωνα με δημοσιεύματα, παραδόθηκε αν και δύο ώρες μετά δεν έχει επίσημα επιβεβαιωθεί.

Εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ανακοινώσει τα ονόματα των τριών Ισραηλινών ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα. Από την πλευρά τους μεσολαβητές επεσήμαναν στο Ισραήλ ότι έχουν λάβει τον κατάλογο αυτό, όπως δήλωσε πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

