Γαλλία: Στο Παρίσι κατέφθασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις εκδηλώσεις επαναλειτουργίας της Νοτρ-Νταμ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν από τις 7:00 (τοπική ώρα) στο Παρίσι για να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την επαναλειτουργία της Νοτρ-Νταμ, έγινε γνωστό από πηγή στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με άλλη αερολιμενική πηγή, ταξίδεψε με ιδιωτικό αεροπλάνο, καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί από τώρα τα αεροσκάφη της αμερικανικής προεδρίας. Το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί το πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό μετά την εκλογή του στις 5 Νοεμβρίου, θα γίνει δεκτός στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

JUST IN: Donald Trump arrives safely to Paris, France for the Notre Dame reopening. pic.twitter.com/WIrH6KXPFK