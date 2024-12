Γαλλία: Οκτώ καταδίκες για τον αποκεφαλισμό του Σαμουέλ Πατί – Πώς τα ψέματα μιας 13χρονης οδήγησαν στο αποτρόπαιο έγκλημα

Δικαστήριο στη Γαλλία καταδίκασε την Παρασκευή οκτώ άτομα για τη συμμετοχή τους στην αποκεφαλισμό του δασκάλου Σαμουέλ Πατί έξω από το σχολείο του κοντά στο Παρίσι πριν από τέσσερα χρόνια, μια φρικτή δολοφονία που συγκλόνισε τη χώρα.

Ο Πατί, 47 ετών, δολοφονήθηκε έξω από το σχολείο του στις 16 Οκτωβρίου 2020, λίγες ημέρες μετά την προβολή κα cartoons του Προφήτη Μωάμεθ στην τάξη του, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την ελευθερία της έκφρασης. Ο δράστης, ένας 18χρονος Ρώσος Τσετσένικης καταγωγής, σκοτώθηκε από την αστυνομία.

Οι κατηγορούμενοι, που δικάζονταν για τρομοκρατικές πράξεις σε ειδικό δικαστήριο στο Παρίσι από το τέλος Νοεμβρίου, κατηγορούνται, σε κάποιες περιπτώσεις, για παροχή βοήθειας στον δράστη και, σε άλλες, για οργάνωση εκστρατείας μίσους στο διαδίκτυο πριν από τη δολοφονία.

Η αίθουσα του δικαστηρίου, που έχει 540 θέσεις, ήταν γεμάτη για την ανακοίνωση της απόφασης, η οποία αποτέλεσε το τελευταίο κεφάλαιο της δίκης για την υπόθεση Πατί. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη καθώς ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωνε τις ποινές.

Οι οικογένειες των κατηγορουμένων, αντέδρασαν έντονα — υπήρξαν αναστεναγμοί, κλάματα, φωνές και ακόμα και ειρωνικά χειροκροτήματα, με αποτέλεσμα ο δικαστής να διακόψει πολλές φορές και να ζητήσει σιωπή.

«Μας είπαν ψέματα», φώναξε ο αδερφός του. Μια άλλη γυναίκα, κλαίγοντας στον ώμο ενός μέλους της οικογένειας, είπε: «Μου πήραν το παιδί μου», πριν απομακρυνθεί από την αστυνομία.

Η έντονη αστυνόμευση, με περισσότερους από 50 αστυνομικούς, διατήρησε την τάξη κατά τη διάρκεια της τεταμένης συνεδρίας.

Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει ποινές που κυμαίνονταν από 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή έως 16 χρόνια φυλάκισης για τους κατηγορουμένους. Ανάμεσά τους βρίσκονται φίλοι του δράστη Αμπντουλάχ Ανζόροβ, που φέρεται να βοήθησαν στην αγορά όπλων για την επίθεση, και ο πατέρας μιας μαθήτριας του σχολείου, του οποίου τα ψέματα ξεκίνησαν την θανατηφόρα πορεία των γεγονότων.

Ο εισαγγελέας ζήτησε από το δικαστήριο να υποβαθμίσει τις κατηγορίες για τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους, προκαλώντας την οργή της οικογένειας του Πατί.

«Σε μια στιγμή σαν αυτή, αισθάνεται κανείς ότι αγωνίζεται για το τίποτα», είπε η αδελφή του Πατί, Μικαέλ, σε συνέντευξή της στο TF1.

Ο δημόσιος κατήγορος απέσυρε την κατηγορία της συνεργασίας με τρομοκρατική οργάνωση υπέρ μιας χαμηλότερης κατηγορίας της συμμετοχής σε τρομοκρατική επιχείρηση για δύο νέους άνδρες που κατηγορούνται για παροχή λογιστικής υποστήριξης στον δράστη. Ζήτησε ποινή 14 χρόνων φυλάκισης για τον Ναΐμ Μπουνταούντ και 16 χρόνων για τον Αζίμ Εψιρχανόφ.

