Φρίκη σε κιμπούτς στο Ισραήλ – Αναφορές ότι βρέθηκαν αποκεφαλισμένα μωρά από τη Χαμάς

Σε πληροφορίες για σκηνές φρίκης σε ένα μικρό χωριό, το Κφαρ Αζά, στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα στο οποίο σήμερα κατάφεραν να φτάσουν Ισραηλινοί στρατιώτες, αναφέρθηκε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Λήδα Παπαδοπούλου. Όπως είπε, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν αντικρίσει ολόκληρες οικογένειες δολοφονημένες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά και βρέφη. Ορισμένοι από αυτούς μάλιστα κάνουν λόγο για αποκεφαλισμένες σορούς. Το δίκτυο του BBC αναφέρεται μόνο σε αυτές τις πληροφορίες ενώ το ισραηλινό δίκτυο i24 επικαλείται μαρτυρίες στρατιωτών που κάνουν λόγο για αποκεφαλισμένα βρέφη, τις οποίες όπως είπε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ μεταδίδουμε με πάσα επιφύλαξη καθώς δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Αυτό πάντως στο οποίο συγκλίνουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι ότι ολόκληρες οικογένειες σε αυτό το χωριό έχουν δολοφονηθεί με τα παιδιά και τα μωρά τους κι ότι μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν αποκεφαλισμένα πτώματα.

Οι μαχητές της Χαμάς πραγματοποίησαν μια «σφαγή» στο Κφαρ Αζά, στο νότιο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια των επιθέσεών τους το Σαββατοκύριακο, κατά την οποία γυναίκες, παιδιά, νήπια και ηλικιωμένοι «σφαγιάστηκαν βάναυσα με τον τρόπο δράσης του ISIS», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) στο CNN την Τρίτη.

‘The people that are left behind are probably massacred’ Rave Massacre survivor, Gal Bukshpan gives a first hand testimony of the atrocities committed by Hamas terrorists on Saturday pic.twitter.com/AgRfXApXnc

Το IDF ανέφερε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν εκεί και δεν θα μπει σε λεπτομέρειες για το πώς σκοτώθηκαν οι άνθρωποι.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp