Φοίβη Γκέιτς: «Ο πατέρας μου πάσχει από το σύνδρομο Άσπεργκερ» – Πώς το αποκάλυψε η κόρη του ιδρυτή της Microsoft

Σοκ προκάλεσε η αποκάλυψη της Φοίβης Γκέιτς, της 22χρονης κόρης του Μπιλ Γκέιτς, ότι ο πατέρας της και ιδρυτής της Microsoft, πάσχει από το σύνδρομο Άσπεργκερ.

Αν και ο ίδιος έχει δηλώσει παλαιότερα ότι πιθανότατα πάσχει από διαταραχή αυτιστικού φάσματος και ότι αν οι γονείς του τον γνώριζαν, θα μπορούσαν να τον είχαν πάει σε κάποιο γιατρό, η ίδια του η κόρη επιβεβαίωσε ότι τελικά ο πατέρας της πάσχει από το σύνδρομο Άσπεργκερ (Asperger). Γεγονός που εξηγεί την τεράστια ιδιοφυΐα του για την οποία είχε ξεχωρίσει από νεαρή ηλικία.

Όπως ο ίδιος έχει περιγράψει από πολύ νεαρή ηλικία υπήρχαν κάποια ενδεικτικά στοιχεία, όπως το ότι κουνιόταν πολύ, έφευγε από παρέες, ήθελε να απομονώνεται, είχε μια περίεργη συμπεριφορά, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός στα μαθηματικά, ήταν αριθμομνήμων και μπορούσε να θυμηθεί η τεράστιους αριθμούς και ολόκληρα κατεβατά από βιβλία. Κάτι που αμέσως τον έκανε αναγνωρίσιμο.

Η δήλωση της κόρης του κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε δημοφικές αμερικανικό podcast είναι η πρώτη παραδοχή ότι τέτοια μεγάλα μυαλά ίσως από πίσω κρύβουν τέτοιες ασθένειες, όπως το σύνδρομο Άσπεργκερ.

