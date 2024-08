Ερυθρά Θάλασσα: «Τρεις πυρκαγιές» πάνω στο υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Sounion που έπληξαν οι Χούθι

Τρεις πυρκαγιές βρίσκονταν χθες σε εξέλιξη στο ελληνόκτητο πλοίο που εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του αφού υπέστη επίθεση την Τετάρτη ανοικτά της Υεμένης από τους αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέφερε χθες Παρασκευή η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Video released by the #Houthis seems to show the setting of explosive charges on the deck of the tanker #Sounion off the coast of Yemen in the #RedSea.



At 150k tons, this tanker is almost twice the size of Exxon Valdez and the environmental damage to the region will be massive. pic.twitter.com/EfUbg5o5j9