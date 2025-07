ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από πλημμύρες στο Τέξας

Πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο αρκετών κατοίκων του Τέξας, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, κάνοντας επίσης λόγο για αγνοούμενους, ανάμεσά τους παιδιά.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κερ, 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται περισσότερα από 20 παιδιά που βρέθηκαν στα νερά των πλημμυρών που σάρωσαν μια κατασκήνωση.

At least 12 killed in Texas after catastrophic flooding of Guadalupe River.



