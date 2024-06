Έργο της Πάουλα Ρέγκο μπορεί να πωληθεί σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Έργο τέχνης της Πάουλα Ρέγκο πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο και μπορεί να καταρρίψει νέο ρεκόρ.

Το προκλητικό έργο της ζωγράφου από την Πορτογαλία με θέμα τις αμβλώσεις, τους ρόλους των φύλων και την ενδοοικογενειακή βία έχει βρει νέο κοινό, αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».

Από τον θάνατό της το 2022, η τιμή-ρεκόρ για έργο της σε δημοπρασία έχει αυξηθεί σημαντικά, από 1,1 εκατ. λίρες Αγγλίας το 2015 σε νέο ρεκόρ λίγο πάνω από 3 εκατ. λίρες Αγγλίας στον οίκο Christie’s τον περασμένο Οκτώβριο.

