Επιστήμονες του ΜΙΤ κατασκευάζουν μικροσκοπικά ρομποτικά έντομα-drones για να βοηθήσουν την επικονίαση

Οι επιστήμονες του ΜΙΤ σχεδιάζουν ρομποτικά έντομα-drones που θα μπορούσαν μια μέρα να πετάξουν από μηχανικές κυψέλες και να εκτελούν επικονίαση με ταχύ ρυθμό – εξασφαλίζοντας την καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών σε πρωτοφανές επίπεδο. Η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να αυξήσει δραματικά τις αποδόσεις των καλλιεργειών χωρίς να βλάψει το περιβάλλον.

Η τεχνητή επικονίαση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι μεταφέρουν χειροκίνητα τη γύρη από το ένα λουλούδι στο άλλο, με εξελίξεις όπως η μηχανική επικονίαση μεταξύ των τεχνικών που αναπτύσσονται. Η ιδέα της χρήσης ρομποτικών εντόμων δεν είναι καινούργια – αλλά ένα πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι προηγούμενες γενιές ρομπότ σε μέγεθος εντόμου ήταν η έλλειψη αντοχής, ταχύτητας και εναέριας ευελιξίας σε σύγκριση με τις μέλισσες και άλλα πραγματικά έντομα.

Ωστόσο, σε μια νέα εργασία που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιανουαρίου στο περιοδικό Science Robotics, η ομάδα αποκάλυψε ότι μπόρεσε να κατασκευάσει ένα σχέδιο με χαρακτηριστικά που να αντιμετωπίζει τους σημερινούς περιορισμούς στη μηχανική επικονίαση.

