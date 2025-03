Επείγουσα έρευνα για τη διακοπή ρεύματος στο αεροδρόμιο Heathrow διέταξε η βρετανική κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση διέταξε επείγουσα έρευνα για τη διακοπή ρεύματος στο αεροδρόμιο Heathrow και τις γύρω περιοχές.

Ο υπουργός Ενέργειας, Ed Miliband, ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι η κυβέρνηση είναι «αποφασισμένη να κατανοήσει πλήρως τι συνέβη και ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν».

1. The loss of power to the Heathrow area has caused major disruption to thousands of people and many businesses. We are determined to properly understand what happened and what lessons need to be learned.

2. That is why working with Ofgem, I have today commissioned the NESO to carry out an investigation into this specific incident and to understand any wider lessons to be learned on energy resilience for critical national infrastructure, both now and in the future.