Έντονη δυσάρεσκεια της Δανίας μετά τις δηλώσεις Τζέι Ντι Βανς στη Γροιλανδία – «Δεν εκτιμούμε τον τόνο με τον οποίο εκφράζεται»

Η Δανία δήλωσε το Σάββατο ότι δεν της άρεσε ο «τόνος» του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος κατηγόρησε την Κοπεγχάγη ότι δεν έχει επενδύσει επαρκώς στη Γροιλανδία κατά την επίσκεψή του στο νησί της Αρκτικής.

«Είμαστε ανοιχτοί σε επικρίσεις, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν εκτιμούμε τον τόνο με τον οποίο εκφράζεται. Δεν μιλάς έτσι στους στενούς σου συμμάχους, και εξακολουθώ να θεωρώ τη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες στενούς συμμάχους», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Dear American friends.



We agree that status quo in the Artcic is not an option.



So let’s talk about how we can fix it – together.



Lars Løkke Rasmussen

Danish Foreign Minister pic.twitter.com/vQrcUP7cwi