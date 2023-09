Έκθεση παραπληροφόρησης για την κλιματική αλλαγή: Δείτε ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατέλαβε την χειρότερη θέση

Μια έκθεση κατάταξης της παραπληροφόρησης για την κλιματική αλλαγή έδωσε στο Twitter (που πρόσφατα μετονομάστηκε σε X) μόνο έναν βαθμό σε μία κλίμακα βαθμολογίας 21 βαθμών κατά την αξιολόγηση πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση των ανακριβών πληροφοριών – καταλαμβάνοντας τη χειρότερη θέση ανάμεσα στις 5 μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες.

Η αναφορά παραπληροφόρησης για το κλίμα του οργανισμού Κλιματική Δράση Ενάντια στην Παραπληροφόρηση (Climate Action Against Desinformation) εξέτασε το Meta, το Pinterest, το YouTube, το TikTok και το Twitter για τις πολιτικές ελέγχου περιεχομένου και τις προσπάθειές τους να μετριάσουν τις ανακριβείς πληροφορίες, όπως η άρνηση της κλιματικής αλλαγής. Η ομάδα, η οποία αποτελείται από δεκάδες διεθνείς οργανισμούς για το κλίμα και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των Greenpeace και Friends of the Earth, δημοσίευσε την έκθεση για να επιστήσει την προσοχή στην παραπληροφόρηση για το κλίμα στις μεγάλες πλατφόρμες και υποστηρίζει ότι η μεγάλη τεχνολογία έχει γίνει «συνένοχος» στην επιτάχυνση της εξάπλωσης της άρνησης του κλιματικής κρίσης.

Η χαμηλή κατάταξη του Twitter στην έρευνα οφείλεται στο γεγονός ότι απέτυχε να ικανοποιήσει σχεδόν όλα τα κριτήρια για τις πολιτικές παραπληροφόρησης για το κλίμα, τα οποία κυμαίνονταν από την ύπαρξη σαφών και δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την κλιματική επιστήμη έως την ύπαρξη σαφώς διατυπωμένων πολιτικών σχετικά με τις ενέργειες που θα λάβει η εταιρεία κατά της διάδοσης της παραπληροφόρησης. «Η εξαγορά της εταιρείας από τον Έλον Μασκ δημιούργησε αβεβαιότητα σχετικά με το ποιες πολιτικές εξακολουθούν να ισχύουν και ποιες όχι», αναφέρεται στην έκθεση.

Το Twitter έλαβε τον μοναδικό του βαθμό στην έκθεση για την εκπλήρωση μίας από τις απαιτήσεις των ερευνητών ότι οι πλατφόρμες πρέπει να διαθέτουν εύκολα προσβάσιμη και ευανάγνωστη πολιτική απορρήτου. Το Twitter ήταν επίσης η μόνη πλατφόρμα που δεν διέθετε σαφή διαδικασία αναφοράς για την επισήμανση επιβλαβούς ή παραπλανητικού περιεχομένου προς περαιτέρω εξέταση.

Οι τεχνολογικές πλατφόρμες αγωνίζονται εδώ και καιρό με τη δημιουργία αποτελεσματικών ή συνεπών πολιτικών σχετικά με τη μετριοπάθεια του περιεχομένου, ενώ γεγονότα όπως η πανδημία Covid-19 και οι προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο μεγάλος όγκος ψευδών ειδήσεων. Εν μέσω αντιδράσεων των συντηρητικών κύκλων και περικοπών εργατικού δυναμικού στην τεχνολογική βιομηχανία, πολλές εταιρείες έχουν επίσης εγκαταλείψει τη μετριοπάθεια του περιεχομένου και επέτρεψαν πιθανές διαρροές παραπληροφόρησης στις πλατφόρμες τους.

Παρόλο που οι άλλες πλατφόρμες τα πήγαν καλύτερα, καμία δεν κατετάγη ιδιαίτερα ψηλά στην κλίμακα της έκθεσης – το Pinterest σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία με 12 βαθμούς από τους 21. Τα προβλήματα σχετίζονταν με έλλειψη σαφών ορισμών για το τι συνιστά παραπληροφόρηση για το κλίμα, αποτυχία εφαρμογής των υφιστάμενων πολιτικών με διαφανή τρόπο και έλλειψη αποδείξεων ότι οι εταιρείες εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές εξίσου σε διαφορετικές γλώσσες. Καμία από τις εταιρείες δεν κυκλοφορεί δημόσιες αναφορές σχετικά με το πώς οι αλγοριθμικές της αλλαγές επηρεάζουν την παραπληροφόρηση για το κλίμα, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι συντάκτες της αναφοράς συνιστούν μια σειρά αλλαγών στις πολιτικές των τεχνολογικών κολοσσών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης σαφών κατευθυντήριων γραμμών για το κλίμα και της ενημέρωσης των πολιτικών απορρήτου που δείχνουν πότε πωλούνται ιδιωτικά δεδομένα σε διαφημιστές που θα μπορούσαν να συνδέονται με τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων.

Αν και οργανισμοί κατά της παραπληροφόρησης, όπως η Κλιματική Δράση Ενάντια στην Παραπληροφόρηση προτείνουν στις εταιρείες να επενδύσουν στη μετριοπάθεια του περιεχομένου τους, η τάση τον περασμένο χρόνο ήταν η αντίθετη. Ο Μασκ έχει καταργήσει τις δυνατότητες μετριοπάθειας του Twitter ενώ αντιστρέφει τις πολιτικές που αποτρέπουν τη στόχευση τρανς ατόμων καθώς και τη διάδοση ψευδών πληροφοριών κατά των εμβολίων. Το YouTube αντέστρεψε επίσης την πολιτική του για να επιτρέψει την πρόσβαση όσων υποστηρίζουν ότι έγινε νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020, ενώ το Instagram επέτρεψε στον ακτιβιστή κατά των εμβολίων Robert F Kennedy Jr να επιστρέψει στην πλατφόρμα του.

Πηγή: Guardian

Μετάφραση: Εμμανουέλα Μαθιουδάκη

