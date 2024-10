Εκλογές ΗΠΑ: Οι τελευταίες κινήσεις των δύο εκστρατειών – Πώς προσπαθούν να κερδίσουν τους αναποφάσιστους

Μια εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και οι Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ, εντείνουν τις προσπάθειές τους να κερδίσουν το μικρό, αλλά κρίσιμο ποσοστό αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Και οι δύο εκστρατείες επενδύουν σημαντικά σε στρατηγικές που βασίζονται σε δεδομένα, προκειμένου να εντοπίσουν και να πείσουν αυτούς τους ψηφοφόρους, που θεωρούνται καθοριστικοί για την έκβαση των εκλογών.

Η εκστρατεία της Χάρις έχει περάσει 18 μήνες αναλύοντας προσεκτικά τις συνήθειες των ψηφοφόρων σε κρίσιμες πολιτείες. Η εκστρατεία αποδίδει σε κάθε ψηφοφόρο ένα “σκορ προσβασιμότητας” για να καθορίσει πόσο εύκολα μπορεί να τους προσεγγίσει και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να καθοδηγήσει τις εμφανίσεις της Χάρις στα μέσα ενημέρωσης και το πρόγραμμα των ταξιδιών της.

Από την άλλη πλευρά, η εκστρατεία του Τραμπ επικεντρώνεται σε ομάδες νεότερων, πιο φυλετικά διαφοροποιημένων και χαμηλότερου εισοδήματος ψηφοφόρων που χρησιμοποιούν κυρίως υπηρεσίες streaming και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τραμπ έχει εμφανιστεί σε διάφορες πλατφόρμες που στοχεύουν σε νεότερα ακροατήρια για να συνδεθεί με αυτούς τους ψηφοφόρους.

Και οι δύο εκστρατείες συμφωνούν ότι οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι ασχολούνται λιγότερο με τα πολιτικά θέματα, γεγονός που τους καθιστά πιο δύσκολα προσεγγίσιμους, παρά τη μαζική επένδυση στην προσέγγισή τους.

Τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων από τους New York Times και το Siena College αποκαλύπτουν ότι μόλις το 3,7% των ψηφοφόρων σε κρίσιμες πολιτείες — περίπου 1,2 εκατομμύρια άτομα — είναι πραγματικά αναποφάσιστοι. Αυτοί οι ψηφοφόροι τείνουν να είναι νεότεροι, πιο φυλετικά διαφοροποιημένοι και λιγότερο πιθανό να έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Σημαντικό επίσης είναι ότι οι μαύροι ψηφοφόροι αποτελούν περίπου το 21% αυτής της ομάδας, γεγονός που εξηγεί γιατί και οι δύο εκστρατείες επικεντρώνονται στη κινητοποίηση των μαύρων και των Λατινοαμερικανών ψηφοφόρων.

Πολλοί από αυτούς τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους αμφισβητούν την αξία της ψήφου τους, με ορισμένους να αισθάνονται αποστασιοποιημένοι από την πολιτική διαδικασία.

