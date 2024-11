Eκλογές ΗΠΑ: Η Φλόριντα καταψήφισε το δικαίωμα στην άμβλωση – Ποιες πολιτείες επέλεξαν το «ναι»

Το «ναι» υπέρ του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση επικράτησε σε πολλά από τα δημοψηφίσματα που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, όμως όχι στη Φλόριντα, την τρίτη πιο πολυπληθή πολιτεία της χώρας.

Το αποτέλεσμα στη Φλόριντα αποτελεί την πρώτη ήττα των υπέρμαχων του δικαιώματος στην άμβλωση στα δημοψηφίσματα που έχουν πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2022 με την οποία ακυρώθηκε η προστασία του δικαιώματος αυτού σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Abortion measures passed in Maryland, Colorado, and New York, but Florida’s didn’t reach the 60% needed.🗳️



Maryland has now protected abortion rights in its constitution, while Colorado lifted funding restrictions.#USElection2024



👉https://t.co/ebnrgSljbl pic.twitter.com/R77Dynt7GY