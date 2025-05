Δυτική Όχθη: Πέθανε η Ισραηλινή έγκυος που είχε τραυματιστεί από πυρά εντός του οχήματός της – Διασώθηκε το έμβρυό της

Η έγκυος Ισραηλινή που είχε τραυματισθεί χθες, Τετάρτη, το βράδυ από πυρά εναντίον του αυτοκινήτου της στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την ώρα που πήγαινε με το σύζυγό της να γεννήσει υπέκυψε στα τραύματά της, όμως οι γιατροί μπόρεσαν να πάρουν το μωρό της με καισαρική, ανακοινώθηκε σήμερα από το νοσοκομείο Μπέιλινσον.

Heartbreaking 💔 Tseala Gaz (30), the pregnant Jewish woman shot by Palestinian terrorists tonight and critically injured, has died from her wounds.



Her baby was delivered by cesarean section and is in critical condition.



May her memory be a blessing. pic.twitter.com/FojegJyUYM