Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής – Το θρίλερ με τη στάση του Β. Όρμπαν και η καταλυτική παρέμβαση Σολτς

Δεύτερη μέρα της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχοντας πετύχει, ύστερα από έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, οι ηγέτες επέστρεψαν σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θέτοντας επί τάπητος το Μεταναστευτικό και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Το πρώτο βήμα για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δόθηκε από τους 26 Ευρωπαίους ηγέτες, μετά τη -γεμάτη παρασκήνιο- αποχώρηση του Βίκτορ Όρμπαν κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Δεν δόθηκε όμως και η έγκριση για οικονομική βοήθεια, ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την εμπόλεμη χώρα, μετά το βέτο που άσκησε η Ουγγαρία.

Έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες που έληξαν μετά τις 3 τα ξημερώματα, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός έφυγε από την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχοντας μπλοκάρει βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Είχε προηγηθεί ένα θρίλερ με την απειλή του Βίκτορ Ορμπάν να ασκήσει βέτο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων του Κιέβου. Αλλεπάλληλες ήταν οι συναντήσεις από το πρωί με Ευρωπαίους αξιωματούχους και ηγέτες. Μέχρι την καταλυτική παρέμβαση του Γερμανού Καγκελάριου.

Σύμφωνα με το Politico, ο Όλαφ Σολτς ζήτησε από τον Ορμπάν να αποχωρήσει από την αίθουσα και… να πάει για ένα καφέ, ώστε να υπάρξει ομοφωνία μεταξύ των 26 παρισταμένων ηγετών.

«Βγήκε (ο Ορμπάν) από την αίθουσα, έτσι αυτό που έκανε ήταν να μην ασκήσει το βέτο» ανέφερε ο εκτελών χρέη πρωθυπουργού Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε ο οποίος ερωτηθείς από τον δημοσιογράφος γιατί απάντησε «δεν ξέρω, πρέπει να τον ρωτήσετε, όμως ήταν ο (Γερμανός Καγκελάριος) Όλαφ Σολτς που έκανε την πρόταση και πιστεύω ήταν καλή κίνηση»

«Ο κύριος Όρμπαν γνώριζε πολύ καλά την απόφαση, που επρόκειτο να ληφθεί. Και η απόφαση που ελήφθη είναι μια απόφαση που δεσμεύει 27 χώρες. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν και το μήνυμα είναι πολύ σαφές: στεκόμαστε στο πλευρό των Ουκρανών» τόνισε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρόο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου χαιρέτισε ως ιστορική την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεις με Ουκρανία και Μολδαβία. Και διαβεβαίωσε το Κίεβο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιχειρήσει να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση και για τη βοήθεια στις αρχές του επόμενου έτους: «θέλουμε να στηρίξουμε την Ουκρανία. Είναι ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα, είναι μια πολύ ισχυρή πολιτική απόφαση. Και σήμερα και απόψε, πιστεύω είμαστε στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας. Και αυτή η απόφαση που έλαβαν τα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά σημαντική για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός κράτησε αποστάσεις από τους ομολόγους με ανάρτησή του στο Facebook. Χαρακτηρίζοντας παράλογη και λάθος την απόφαση να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. «H Ουγγαρία αποφάσισε ότι οι «26» (Ευρωπαίοι ηγέτες) πρέπει να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο. Η Ουγγαρία δεν συμμερίζεται αυτήν την κακή απόφαση. Και αυτός είναι ο λόγος που η Ουγγαρία έμεινε μακριά από την απόφαση σήμερα» τόνισε ο Βίκτορ Όρμπαν.

Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI